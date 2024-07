POL-HRO: Leblose Person am Strand von Markgrafenheide aufgefunden

Rostock (ots) -



Nachdem am heutigen Montagvormittag eine leblose Person am Strand von Markgrafenheide aufgefunden worden ist, hat die Rostocker Polizei die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 08:40 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine leblose Person am Strand.



Ob es sich bei der Person um den seit Sonntagabend vermissten 45-jährigen Schwimmer handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



