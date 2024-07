POL-GÜ: Rettungssanitäterin durch alkoholisierten Mann in Kühlungsborn attackiert

Kühlungsborn (ots) -



Beamte der Polizei Bad Doberan haben sich am 28.07.2024, gegen 01:00 Uhr, in Kühlungsborn im Einsatz befunden, nachdem es nach vorliegenden Angaben zuvor zum einem körperlichen Angriff auf eine Rettungssanitäterin gekommen sein soll.



Wie nach gegenwärtigem Erkenntnisstand bekannt ist, seien die Mitarbeiter des Rettungsdienstes zuvor aufgrund einer erheblich alkoholisierten sowie zunächst bewusstlosen, männlichen Person in den Bereich des örtlichen Yachthafens gerufen worden. Nachdem die Rettungskräfte den 53-jährigen Mann zur weiteren medizinischen Versorgung auf deren Trage gelegt hatten, habe der in Kühlungsborn wohnhafte Deutsche eine 45-jährige Rettungssanitäterin unvermittelt durch Schläge angegriffen. Die Geschädigte sei hierbei durch einen Schlag im Gesicht getroffen worden, woraufhin sie gestürzt sei. Nach aktuellen Angaben habe die Sanitäterin Prellungen im Gesicht sowie am Ellenbogen davongetragen.



Gegen den mit 2,69 Promille erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er durch Beamte der Polizei in das Klinikum Bad Doberan begleitet, wo er aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades weiter behandelt werden konnte.



