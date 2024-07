POL-HRO: Brand in einem Ferienhaus in Wohlenberg (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Rostock (ots) -



Am 29.07.2024 gegen 02:20 Uhr geriet aus bisher unbekannter Ursache

ein Stromverteilerkasten in einem Wohn- und Ferienhaus in Brand. Die

17 Bewohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Das Gebäude ist

stark verraucht und daher vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die

Bewohner wurden provisorisch in einem anderen Gebäude der

Ferienanlage untergebracht. Zur Ermittlung der Brandursache ist

derzeit der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Wismar vor Ort

im Einsatz. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Einsatz eines

Brandursachenermittlers ist avisiert. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 100.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren 39 Kameraden der

umliegenden freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.



Sebastian Haacker

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



