POL-HRO: Korrektur der Pressemitteilung vom 29.07.2024, 01:24 Uhr Vermisstensuche in Markgrafenheide (Hansestadt Rostock)

Am 28.07.2024 kam es in den späten Abendstunden zu einem

Rettungseinsatz am Strand von Markgrafenheide. Ein Hinweisgeber hatte

um 20:53 Uhr mitgeteilt, dass er mit seiner Begleitperson zum

Schwimmen in die Ostsee gegangen war. Beide Personen sind während des

Schwimmens durch eine aufkommende Strömung erfasst worden. Der

Hinweisgeber kam zurück an Land, seine Begleitperson wurde

abgetrieben und wird seitdem vermisst.



Es wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die

Suchmaßnahmen wurden land- und seeseitig durch die Einsatzkräfte der

Wasserschutzpolizei, des Polizeireviers Dierkow, der

Polizeihubschrauberstaffel, der Berufsfeuerwehr Rostock, der

freiwilligen Feuerwehr Markgrafenheide und der deutschen Gesellschaft

zur Rettung Schiffbrüchiger durchgeführt.



Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem

Löschzug, einem Feuerlöschboot und mehreren Einsatzfahrzeugen im

Einsatz. Die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger war

mit ihrem Seenotrettungskreuzer "Arkona" sowie dem Tochterboot

"Caspar" an der Suche beteiligt.



Nach weitreichender Absuche musste der Einsatz der Rettungskräfte um

22:47 Uhr auf Grund der Witterung und der vollständigen Dunkelheit

vorerst beendet werden.



