POL-HRO: Gas- und Bremspedal verwechselt

Rostock (ots) -



Weil er das Gas- und Bremspedal verwechselt hatte, verursachte ein

47-Jähriger am heutigen Sonntagmorgen einen Unfall, bei dem sein

Fahrzeug und eine Hauswand beschädigt wurden.



Der Mann wollte gegen 08:45 Uhr einen vor einer Bäckerei befindlichen

Parkplatz befahren. Als er vorwärts in eine Parklücke fahren wollte,

verwechselte der Rostocker vermutlich das Gas- und Bremspedal seines

elektrischen Automatikfahrzeuges. In der Folge beschleunigte der

Deutsche den Pkw VW und fuhr frontal gegen die Hauswand einer

dortigen Bäckerei-Filiale.



Der 47-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur

weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es

entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die

Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern

derzeit noch an.



