POL-NB: Alkoholisierter PKW-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Am Sonntag, dem 28.07.2024 gegen 00:50 Uhr kam es in der Ortslage Usedom Stadt zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.



Gegen den 34-jährigen deutschen Kraftfahrzeugführer bestand nach dem Verlassen einer Veranstaltung der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Kraftfahrzeugführer entzog sich zunächst einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit einem nicht zugelassenen PKW Audi durch das Stadtgebiet Usedom. Infolgedessen kam es unter anderem zu einem Zusammenstoß mit einem Zaun und einem Briefkasten. Der PKW fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel und touchierte mehrere Verkehrsschilder. Vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kam der PKW Audi im Verkaufsraum der Inselmühle Usedom zum Stehen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und darüber hinaus auch unter Alkoholeinfluss stand. Eine entsprechende Messung ergab einen Wert von 2,35 Promille. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen in der Folge eine Blutprobe.



Der PKW war aufgrund diverser Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.



Gegen den 34-Jährigen aus der Region wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.



