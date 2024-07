POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer auf der Kreisstraße 9, Landkreis Vorpommern - Rügen

Grimmen (ots) -



Am 27.07.2024 gegen 16:25 Uhr ereignete sich auf der K 9, zwischen Breesen und Langsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Personen schwer verletzt wurde.

Der 54-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades Harley-Davidson befuhr die K 9 aus Richtung Breesen kommend in Richtung Langsdorf. In einer Linkskurve kam dieser aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sich das Motorrad überschlug.

Der Fahrer des Motorrades wurde durch den Unfall schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur Behandlung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Greifswald verbracht.

Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell