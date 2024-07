POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zu einer durchgeführten Versammlung sowie dem heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen Lazio Rom

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonnabend fand in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine größere Versammlungs- und Veranstaltungslage statt.



Zunächst hatte eine Versammlungsanmelderin unter dem Motto "Freiheit für Palästina, gegen Imperialismus" zu einer Kundgebung auf dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz aufgerufen. An der störungsfrei verlaufenden Versammlung nahmen in der Spitze 29 Personen teil.



Weiterhin fand im Rostocker Ostseestadion vor 21.200 Zuschauenden das letzte Testspiel des F.C. Hansa Rostock gegen Lazio Rom statt. Die Begegnung wurde im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft und von knapp 100 Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei M-V begleitet. Die An- und Abreise der 175 Gästefans, u.a. aus Italien, verlief störungsfrei.

Die Polizei verzeichnete keine nennenswerten Störungen während und nach Beendigung des Spiels. Vor dem Spiel kam es im Bereich der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem versuchten Raub einer Fortuna Düsseldorf-Strickjacke. Die drei Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



