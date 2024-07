POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Grimmen (LK V-R) (ots) -



Am Sonnabend, dem 27.07.2024 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Grimmen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Ein 62-jähriger deutscher Radfahrer befuhr den Radweg in der Stralsunder Straße aus Richtung Tankstelle kommend in Fahrtrichtung Abtshagen. Eine 36-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Toyota befuhr die Straße Am Vorland aus Richtung Vorland kommend in Fahrtrichtung Stralsunder Straße. Nach derzeitigem Kenntnnisstand kollidierte die PKW-Fahrerin an der Einmündung Stralsunder Straße beim Rechtsabbiegen mit dem Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er wurde mittels Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus Bartmannshagen gebracht.



Durch die Kollision wurden sowohl das Fahrrad als auch der PKW beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Mathias Müller



Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



