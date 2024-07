POL-HRO: Polizei stellt Sachbeschädiger

Rostock (ots) -



Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnten Beamte des

Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen am heutigen Nachmittag zwei

Männer stellen, welche kurz zuvor versuchten die Luft aus dem Reifen

eines vor dem Amtsgericht Rostock abgestellten Streifenwagens der

Polizei abzulassen.



Der Vorfall ereignete sich am 26.07.2024 gegen 14:35 Uhr, als die

beiden 34 und 36 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen

gemeinschaftlich an einem Reifenventil eines Streifenwagens

manipulierten.



Die aussagekräftige Personenbeschreibung der Zeugin hat dazu

beigetragen, dass die beiden Männer kurze Zeit später im Nahbereich

festgestellt werden konnten.



Durchgeführte Atemalkoholkontrollen ergaben Werte von jeweils 1,41

und 1,29 Promille.



Es wurde eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen.



Kai Schmechel

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell