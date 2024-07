POL-HRO: Durchsuchungen im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Freitagmorgen wurden Durchsuchungsbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Greifswald umgesetzt. Die Ermittler durchsuchten Grundstücke und Objekte eines Polizeibeamten sowie eines bereits pensionierten Polizeibeamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.



Beide Mitarbeiter stehen im Verdacht, der Reichsbürger- bzw. Selbstverwalterszene nahezustehen. Auf Grund der bestehenden Zweifel an der Verfassungstreue wurden entsprechende Disziplinarverfahren eingeleitet. Ziel der heute durchgeführten Durchsuchungen war die Sicherstellung von Datenträgern und anderen Beweismitteln, die nun ausgewertet werden müssen.



Die Ermittlungen im Rahmen der Disziplinarverfahren dauern an.



