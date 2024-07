POL-HWI: Polizei unterstützt bei der Durchsetzung des Hausrechtes

Gemeinde Kalkhorst (ots) -



Am gestrigen Donnerstag (25. Juli) unterstützte die Grevesmühlener Polizei im Gemeindebereich Kalkhorst einen Grundstücksverwalter bei der Durchsetzung seines Hausrechtes. Auf dessen Grundstück wurde bereits seit einigen Tagen ein Kinder- und Jugendlager durchgeführt. An diesem nahmen 34 Personen, darunter zum Großteil Kinder und Jugendliche, teil.



Nachdem den Grundstücksverwalter Hinweise erreichten, dass es sich um ein völkisch-national ausgerichtetes Feriencamp handeln könnte, entzog er seine zuvor erteilte Genehmigung zum Campen auf dem Grundstück.

Er rief die Polizei zur Unterstützung bei der Durchsetzung seines Hausrechtes hinzu.



Die Personen kamen der Aufforderung, das Zeltlager abzubauen und das Grundstück zu verlassen, nach. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden in diesem Zusammenhang nicht bekannt.



