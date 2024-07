POL-HWI: Brand eines Geräteschuppens auf der Insel Poel

Fährdorf (ots) -



Bereits am Donnerstagmittag kam es in der Ortschaft Fährdorf auf der Insel Poel zu einem Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 11:30 Uhr ein Geräteschuppen, der sich auf dem Feriengrundstück befindet, in Brand.

Urlaubsgäste eines angrenzenden Ferienhauses wurden auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte.

Die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren aus Blowatz, Kirchdorf und Neuburg kamen zum Einsatz und konnten den Brand löschen.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



