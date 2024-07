POL-HWI: Die Präventionsberater der Wismarer Polizei informieren vor Ort

Wismar (ots) -



Die Präventionsberater der Polizeiinspektion Wismar, Frau Langwald und Herr Brügmann, laden gemeinsam mit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Schwerin zu Informationsständen unter anderem in Herrnburg, Boltenhagen, Zierow und Seehof ein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich an den Informationsständen über aktuelle Themen, wie Schockanrufe, Falsche Polizisten und dubiose Gewinnversprechen, Geldbörsendiebstahl, Einbruchschutz oder Fahrradsicherheit, zu informieren.



Termine:



- 01.08.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Edeka Herrnburg, Am

Bahnhof 1, 23923 Herrnburg



- 05.08.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Campingplatz

"Leuchtturm", Lotsenstieg 25, 23999 Insel Poel OT Timmendorf



- 08.08.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Campingplatz

"Regenbogen" in der Ostseeallee 54, 23946 Boltenhagen



- 14.08.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Campingplatz

"Liebeslaube" in der Wohlenberger Wiek 1, 23968 Hohenkirchen



- 19.08.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Ferienpark

Ostseecamping Zierow, Strandstraße 19C, 23968 Zierow



- 21.08.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Ferienpark Seehof, Am

Zeltplatz 1, 19069 Seehof



