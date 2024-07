POL-SN: Trägerin von Samurai-Schwert löst Polizeieinsatz aus

Schwerin (ots) -



Die Trägerin eines Katana-Schwertes hat am gestrigen Donnerstagabend einen Polizeieinsatz in Schwerin ausgelöst.



Ein Zeuge informierte die Polizei über die augenscheinlich der Cosplay-Szene zugehörige Deutsche, die das japanische Langschwert sichtbar bei sich trug. Beim ebenfalls Deutschen Begleiter der Frau konnte zudem ein Messer aufgefunden werden. Beide Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt.



Die Polizei weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass das Führen von Hieb- und Stichwaffen in der Öffentlichkeit nicht gestattet ist und einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell