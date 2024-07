POL-HRO: Hinweise der Polizeiinspektion Rostock zu Verkehrsbehinderungen am Sonnabend, den 27.07.2024, aufgrund mehrerer Großveranstaltungen in Rostock

Rostock (ots) -



Am kommenden Sonnabend finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock zwei Großveranstaltungen statt, die durch die Polizei begleitet werden. Aufgrund des erhöhten zu erwartenden Besucheraufkommens ist mit Verkehrsbehinderungen in der Hansestadt zu rechnen.



Zum einen findet um 15:00 Uhr das Freundschaftsspiel des F.C. Hansa Rostock gegen Lazio Rom statt, in dessen Nachgang ein Familienfest im Stadion veranstaltet wird. Nach ersten Erkenntnissen werden bis zu 20.000 Zuschauer erwartet.

Um eine reibungslose An- und Abreise der Fans beider Vereine zu gewährleisten, ist am Spieltag mit Verkehrseinschränkungen insbesondere im Bereich der Gartenstadt und rund um das Ostseestadion zu rechnen.

Alle Rostocker und Gäste der Hansestadt sollten sich darauf einstellen.

Die Erreichbarkeit der Notaufnahme des Universitätsklinikums Rostock für Hilfesuchende ist am 27.07.2024 weiterhin gegeben.



Zum anderen findet im IGA-Park Rostock ein Konzert statt. Zu dieser Veranstaltung werden ebenfalls mehr als 20.000 Zuschauer erwartet. Aus diesem Grund teilt die Polizei folgende Verkehrshinweise für Besucher und Anwohner mit:



Im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr kann es im Rostocker Nordwesten, insbesondere auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Warnemünde, auf der B105 zwischen Lütten Klein und Schmarl, auf dem Schmarler und Groß Kleiner Damm sowie aus Richtung Warnowtunnel/BAB19 zu erheblichen Verkehrseinschränkungen sowie Rückstauerscheinungen aufgrund der anreisenden Konzertbesucher des IGA-Parks kommen.

Reisenden und Anwohnern wird dringend empfohlen, diesen Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren. Anwohner Groß Kleins sollten den Stadtteil von Norden aus über Warnemünde anfahren.



Anreisenden Konzertbesuchern wird dringend empfohlen, die umliegenden P+R-Parkplätze des IGA-Parks zu nutzen, da nicht ausreichend Parkplätze im Nahbereich zur Verfügung stehen. Die Nutzung des ÖPNV ist im Konzertticket inbegriffen.



Entsprechende Busshuttle werden im Rahmen der Abreise vor dem Bahnhof Lütten Klein zur Verfügung stehen, um die Anbindung an das Straßenbahnnetz von Lütten Klein aus zu gewährleisten. Ebenso wird die S-Bahn-Taktung für die Abreise erhöht sein.



Achten Sie auf die Hinweise in der IGA-Park-App sowie auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof Lütten Klein.



