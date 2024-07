POL-GÜ: Personengruppe spielt in den Abendstunden in Kühlungsborn laut rechtsradikale Musik ab

Güstrow/ Kühlungsborn (ots) -



Am gestrigen Abend erging gegen 22:15 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei der Hinweis über Jugendliche, die in der Kühlungsborner Hermannstraße vermeintlich rechtsradikale Musik abspielten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Bad Doberan konnten am besagten Ort keine auffälligen Personengruppen mehr festgestellt werden. Laut Aussage von Hotelgästen fiel eine Gruppe von etwa sieben jungen Männern auf, welche sich die Hermannstraße entlang in Richtung Ostseeallee bewegte. Aus der mitgeführten Musikbox dröhnte dabei laut Musik, die teilweise rechtsradikale Texte beinhaltete. Dabei kam es jedoch zu keinen Äußerungen oder entsprechenden Gestiken der Personengruppe. Eine nähere Beschreibung der Personengruppe konnte aufgrund der Sichtverhältnisse nicht erfolgen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt nun wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 03843 - 4916 1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell