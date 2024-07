POL-ANK: 112 Geschwindigkeitsverstöße in Groß Ernsthof bei Wolgast durch die Polizei festgestellt

Wolgast (ots) -



Die Kollegen der Besonderen Verkehrsüberwachung Anklam haben am Donnerstag (25. Juli 2024) eine Geschwindigkeitsmessung in Groß Ernsthof im Landkreis Vorpommern-Greifswald durchgeführt. Insgesamt wurden dabei innerorts 112 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.



Am Donnerstag wurden die Messungen in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Krösliner Straße (L 262) durchgeführt. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Von 1.240 durchgefahrenen Fahrzeugen überschritten insgesamt 112 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ergebnisse der durchgeführten polizeilichen Messungen sind 5 Fahrverbote (innerorts bei einer Überschreitung ab 31 km/h), 25 Bußgelder (innerorts ab 16 km/h Überschreitung) und 87 Verwarngelder (innerorts bis 15 km/h Überschreitung).



Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 109 km/h und somit bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 59 km/h. Abzüglich der Toleranz liegt die vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung bei 56 km/h. In diesem Fall drohen dem Fahrer nun 2 Punkte in Flensburg, 2 Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von 560 Euro.



