POL-HST: Kostenlose Fahrradcodierung zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr Baabe

Am Samstag, dem 27.07.2024, findet in Baabe von 14 bis 19 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Waldstraße ein Tag der offenen Tür statt.



Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Stralsund ist auch mit dabei und bietet folgendes:



- Kostenlose Fahrradcodierung (Personalausweis und bei E-Bikes den

Akkuschlüssel mitbringen),

- Rauschbrillen,

- Spiel und Spaß für die Kids.



Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und sie im Vorfeld anzukündigen.



