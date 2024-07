POL-HRO: Ladendieb durch Ladendetektiv in Rostock gestellt

Rostock (ots) -



Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Rostocker Kriminalpolizei gegen einen 46-jährigen Mann.



Gegen 17:00 Uhr des gestrigen Mittwochs wurde die Mitarbeiterin eines in der Innenstadt gelegenen Ladengeschäfts durch eine elektronische Warensicherung auf den Diebstahl in ihrem Geschäft aufmerksam. Der mutmaßliche Tatverdächtige entfernte sich im Laufschritt aus den Verkaufsräumen, konnte im Nahbereich aber durch den alarmierten Ladendetektiv festgehalten werden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 46-jährige Ukrainer im weiteren Verlauf versucht haben sich aus dem Griff des Ladendetektivs zu befreien und ihm dabei auf die Arme geschlagen haben. Der Ladendetektiv konnte die Person in sein Büro verbringen, von wo aus er die Polizei verständigte.



Die eingetroffenen Beamten konnten den alkoholisierten Mann identifizieren. Im Verlauf weiterer polizeilicher Maßnahmen konnte bei dem Tatverdächtigen weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften im Innenstadtbereich aufgefunden werden. Ein genauer Stehlschaden kann bisher nicht genannt werden.



Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und mehrerer Diebstähle auf. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



