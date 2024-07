POL-LWL: Umweltsünder auf frischer Tat gestellt

Ludwigslust/Stolpe (ots) -



Am Mittwochmorgen konnte ein Mann auf einem Rastplatz an der A 14 festgestellt werden, der mehrere Säcke Müll illegal entsorgen wollte. Dem vorangegangen waren Erkenntnisse der Autobahnmeisterei Fahrbinde, die seit mehr als zwei Wochen fast täglich diverse unbefugt abgestellte Müllsäcke vom Rastplatz Ludwigsluster Kanal West (Fahrtrichtung Dresden) entfernen mussten. Der Inhalt der Müllsäcke, mit unter anderem Pappteller und Grillabfällen, ließ auf ein Kleingewerbe schließen und auch die tägliche Abstellzeit konnte von den Mitarbeitern der Autobahnmeisterei eingegrenzt werden. Im Zusammenwirken des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe mit der Autobahnmeisterei Fahrbinde konnte schließlich gegen 07:15 Uhr ein 64-jähriger Mann beim Ausladen von Müllsäcken aus einem PKW gestellt werden. Ob ihm auch vorherige Taten nachgewiesen werden können, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



