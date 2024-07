POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW in Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Donnerstag kam es aufgrund eines Unfalls Am Strande im Bereich der Vorpommernbrücke zu leichten Verkehrsbehinderungen.



Nach ersten Erkenntnissen befuhren gegen 10:15 Uhr ein Lkw und ein Pkw nebeneinander die Vorpommernbrücke in Fahrtrichtung stadtauswärts. Circa 150 Meter hinter der Brücke beabsichtigte der, sich auf dem linken Fahrstreifen befindliche Lkw, auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah der 39- jährige, rumänische Fahrzeugführer, das auf seiner Höhe befindliche Fahrzeug einer 39-jährigen Deutschen. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge sich der Kleinwagen der 39-Jährigen drehte und rechts auf dem Grünstreifen zum Stehen kam. Ein direkt hinter den Unfallfahrzeugen fahrender Krankenwagen konnte die Beteiligten umgehend ärztlich versorgen. Die Fahrerin des Pkws wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und konnte im Anschluss der örtlichen Behandlung im Rettungswagen entlassen werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.



Beide Fahrspuren der Vorpommernbrücke mussten kurzfristig gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge verblieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dem Unfallhergang aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel, Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell