POL-HST: PKW übersieht Fußgängerin auf Fußgängerüberweg

Grimmen (ots) -



Am Mittwoch, dem 24. Juli 2024 um 9:42 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Grimmen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen, befuhr ein 86-jähriger Deutscher mit seinem Citroen den Kreisverkehr aus Richtung Tribseer Straße kommend in Richtung Friedrichstraße. Eine 55-jährerige deutsche Fußgängerin passierte den Fußgängerüberweg in der Friedrichstraße. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit, nahm der Fahrzeugführer die Fußgängerin nicht wahr und es kam zum Zusammenstoß.



Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Augenscheinlich entstand kein Sachschaden.



Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.



