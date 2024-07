POL-HST: Einbruch auf Firmengelände in Semlow

Semlow (ots) -



Am Mittwoch, dem 24.07.2024 wurde der Polizei gemeldet, dass augenscheinlich im Zeitraum von Dienstag, 23.07.2024, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 24.07.2024, 6:00 Uhr, in ein Gerätehaus, in die Werkstatt und das Büro einer Firma in Semlow in der Bahnhofstraße eingebrochen wurde.



Zum Diebesgut gehören ersten Ermittlungen zufolge unter anderem mehrere hundert Liter Diesel, Zaunmaterial sowie Werkzeuge, wie ein Bohr-/Akkuschrauber der Marke Metabo und ein Akku-Winkelschleifer sowie ein Starkstromkabel, Bewegungsmelder, PU-Schaum und Vorhängeschlösser.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und entsprechend Spuren gesichert. Der Kriminaldauerdienst war ebenfalls vor Ort.



Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



