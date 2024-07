POL-GÜ: Auffahrunfall sorgt für mehrstündige Vollsperrung der BAB20 FR Stettin ab Anschlussstelle Rostock Südstadt

Güstrow/ Dummerstorf (ots) -



In den frühen Morgenstunden kam es gegen 01:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 20, Richtungsfahrbahn Stettin Höhe des Parkplatzes Warnowtal.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 24-jähriger Pole mit seinem Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit in das Heck eines Mercedes Sprinter. Daraufhin kam der 24-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Schutzplanke auf den Parkplatz Warnowtal und kam dort zum Stehen. Der 23-jährige türkischstämmige Fahrzeugführer des Sprinters kam aufgrund des Auffahrens nach links von der Fahrbahn ab und kam in der Mittelschutzplanke zum Stehen. Er als auch sein 23-jähriger, ebenfalls türkischer Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen in die Südstadtklinik verbracht. Der 24-jährige Unfallverursacher wurde zunächst als schwerverletzt in die Uniklinik nach Rostock verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Einsatzkräfte des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC bei dem 24-jährigen Polen. Ebenso wird derzeit ermittelt, ob auch ein Sekundenschlaf unfallursächlich gewesen sein könnte.



Aufgrund der Fahrzeugbergung, der Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und Behebung der beschädigten Straßenanlagen muss die BAB20 in Fahrtrichtung Stettin aktuell ab der Anschlussstelle Rostock Südstadt gesperrt und der nachfolgende Verkehr umgeleitet werden. Die Sperrung wird aller Wahrscheinlichkeit nach noch mehrere Stunden andauern.



Der Sachschaden wird auf etwa 70.000EUR geschätzt. Gegen den 24-jährigen Polen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell