Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 31-Jährigen

Am Mittwoch, dem 24.07.2024 wurde das Polizeihauptrevier in Stralsund darüber informiert, dass der 31-jährige Udo Bertaschus vermisst wird. Herr Bertaschus befindet sich derzeit im Krankenhaus West in Stralsund, wo er gegen 20:45 Uhr letztmalig gesehen wurde. Seit diesem Zeitpunkt ist Herr Bertaschus unbekannten Aufenthaltes. Herr Bertaschus ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Der Vermisste ist ca. 1,70m groß, schlank und lange Haare, die zum Zopf gebunden sind. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Hoodie und einer grauen Hose.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei u.a. mit dem Einsatz des Fährtenhundes blieben bisher erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche. Hinweise werden im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.