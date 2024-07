POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei leichtverletzten Personen

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.07.2024 gegen 20:50 Uhr ereignete sich im Trockenen Weg in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.



Laut derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Renault den Trockenen Weg aus Richtung Südstraße kommend. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Audi befuhr den Trockenen Weg aus Richtung Datzeberg kommend in Richtung Südstraße. Auf Höhe der Diakonie geriet der 46-Jährige mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem PKW des 22-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten dabei leichte Verletzungen. Eine Person wurde durch Rettungskräfte für weitere Untersuchungen ins Neubrandenburger Klinikum gebracht.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 46-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann im Klinikum Neubrandenburg eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung ein. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.



Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



