POL-HRO: Mann bewirft vorbeifahrende Autos - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine männliche Person, die im Bereich der Parchimer Straße in Rostock-Lichtenhagen Gegenstände auf vorbeifahrende Autos werfen soll.



Die sofort eingesetzten Beamten konnten dank des Zeugenhinweises einen 42-jährigen Tatverdächtigen stellen. Der Deutsche leistete vor Ort Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige zuvor eine Plastikflasche auf vorbeifahrende Autos geworfen sowie die Türen von verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen aufgerissen haben. Einem Fahrzeugführer soll er nach der Aussage eines Zeugen zudem ins Gesicht geschlagen haben.



Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen.Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Geschädigte konnten vor Ort durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Geschädigte - insbesondere der Mann, dem der Tatverdächtige ins Gesicht geschlagen haben soll - werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



