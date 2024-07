POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung im Bereich Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Nachdem es im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der St.-Petersburger-Straße in Rostock am Abend des 21.07.2024 zu vermeintlich exhibitionistischen Handlungen durch einen unbekannten Mann gekommen sein soll, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.



Etwa 19:10 Uhr sei die erwachsene Geschädigte an ihrer Wohnanschrift auf den ihr unbekannten Mann aufmerksam geworden. Wie die Deutsche mitteilte, habe sich der Mann am Buschwerk nahe des Hauseingangs aufgehalten und sie durch exhibitionistische Handlungen belästigt. Zu einer Interaktion oder gar einem Übergriff zwischen dem Tatverdächtigen und der Geschädigten sei es nicht gekommen.



Im Kontext erster Ermittlungen wurde eine weitere, erwachsene Zeugin befragt. Diese gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass es bereits am 18.07.2024 gegen 18:00 Uhr zu einem beinahe identischen Sachverhaltsablauf gekommen sein soll. Auch hier sei es nach Angaben der ebenfalls Deutschen nicht zu einer Interaktion zwischen dem Tatverdächtigen und der Zeugin gekommen.



Durch die beiden Zeuginnen wird der Mann wie folgt beschrieben:

- ca. 50-55 Jahre alt

- 170 cm groß

- Glatze

- kräftig gebaut

- bekleidet mit schwarzem T-Shirt und dunkelblauer Jeans



Personen, die Angaben zu den Sachverhalten oder zum Tatverdächtigen machen können werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0381 4916 1616 zu melden. Hinweise nehmen zudem die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4916 3042

E-Mail: anne.schwartz@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell