POL-LWL: Schwer verletzter Motorradfahrer im Wald

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Lübz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Deutscher einen Waldweg zwischen Bobzin und Lübz, als er auf matschigem Untergrund die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Zur Rettung des Verunfallten kam auch die Feuerwehr zum Einsatz, um ihn aus dem unwegsamen Bereich zu bringen. Der 29-Jährige wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei vor Ort wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht waren. Die Polizei ermittelt daher wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. Da auch zwei Bäume beim Unfall beschädigt wurden, wird der Sachschaden insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



