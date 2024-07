POL-HWI: Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (ots) -



In der zurückliegenden Nacht brachen unbekannte Täter in Boltenhagen einen Zigarettenautomaten auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.



Gegen 02:30 Uhr öffneten der oder die unbekannten Täter gewaltsam den Zigarettenautomaten, der vor einer Waldgaststätte in der Mittelpromenade Ecke Seestraße steht, und entwendeten dessen Inhalt. Zur Höhe des Stehl- und Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufbruch des Automaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



