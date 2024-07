POL-SN: 30.000EUR Sachschaden nach Unfall

Schwerin (ots) -



Aufgrund eines Vorfahrtsfehlers soll es gestern Nachmittag in Schwerin Lankow zu einem Unfall mit 30.000EUR Sachschaden gekommen sein. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei regelte während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge den Verkehr. Der Unfall hat sich gegen 14:45 Uhr in der Gadebuscher Straße ereignet. Ein 20-jähriger Schweriner soll gegenüber einer 35-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt missachtet haben. Verletzt hatte sich bei dem Zusammenstoß niemand.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.



