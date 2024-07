POL-HWI: LKW verunfallt im Straßengraben - Fahrer leicht verletzt

Pötenitz (ots) -



Gegen 06:00 Uhr des heutigen Tages kam es auf der Kreisstraße 45 zu einem Verkehrsunfall mit einer Zugmaschine samt Sattelauflieger, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde.



Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des Fahrzeuggespanns, das von Pötenitz in Richtung Dassow unterwegs war, die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Das Gespann kam im Straßengraben zum Liegen.

Der 21-jährige Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.



Das Gespann wurde mit Hilfe eines Krans geborgen. Die Straße wurde hierfür temporär voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 Euro.



Die Freiwillige Feuerwehr Dassow war mit 20 Kameraden vor Ort und hat u. a. auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell