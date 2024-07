POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der BAB20 kurz vor der Anschlussstelle Sanitz sorgt für Vollsperrung

Güstrow/ Dummerstorf (ots) -



Gegen 10:10 Uhr erging der Hinweis über die Einsatzleitstelle der Polizei an das Autobahnpolizeirevier Dummerstorf über einen Verkehrsunfall auf der BAB20, Richtungsfahrbahn Stettin, kurz vor der Abfahrt Sanitz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Deutscher mit seinem Seat in einen Sicherungsanhänger, der die derzeitige Sperrung der Lastspur kenntlich machte und sich auf dieser befand. Am Unfallort wurde aufgrund einer Tagesbaustelle zum Zwecke von Fahrbahninstandsetzungen zeitweise die Lastspur gesperrt. Hierfür wurde seitens der ausführenden Firma ein Sicherungsanhänger verwendet. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt mittels Rettungswagen in die Südstadtklinik nach Rostock verbracht. Im Rahmen der Erstversorgung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.



Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können gegenwärtig keine Angaben getätigt werden. Aufgrund der noch andauernden Verkehrsunfallaufnahme und Fahrzeugbergung ist die BAB 20 derzeit noch voll gesperrt.



