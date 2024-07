POL-HST: 17-Jähriger Fahrer verliert Kontrolle über Krad

L 30: Bartmannshagen (ots) -



Am Dienstag, dem 23. Juli 2024, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Unfall mit einem Krad auf der Landesstraße 30.



Der 17-jährige deutsche Fahrer befuhr die Landesstraße 30 in Fahrtrichtung Bartmannshagen aus Richtung Grimmen kommend.



Mutmaßlich auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit, schätzte der Fahrer eine Linkskurve kurz vor Bartmannshagen falsch ein, konnte das Krad nicht mehr halten und kam von der Straße nach rechts ab.



Der 17-Jährige wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.



