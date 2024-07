POL-HWI: Zeugenaufruf zur Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Am späten Abend des gestrigen Tages wurde die Polizei über eine verletzte Frau im Bereich der Rostocker Straße in Wismar informiert.

Eintreffende Polizeikräfte fanden die verletzte Frau auf der Straße liegend vor und leisteten sofort Erste Hilfe. Die verletzte 31-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht.



Im Verlauf der Nacht wurde bereits umfangreiche Ermittlungs- und Spurenarbeit geleistet. Unter anderem kamen Personenspürhunde zum Einsatz. Dazu wurde die Rostocker Straße zeitweise gesperrt.



Die Gesamtumstände sind derzeit noch unklar, deshalb bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am 23. Juli in der Zeit von 22:00 bis 00:00 Uhr im Bereich der Molkerei in der Rostocker Straße Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nimmt die Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



