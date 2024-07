POL-LWL: Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben

Parchim / Stolpe (ots) -



Ein bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der BAB 24 schwer verletzter 34-jähriger schwedischer Motorradfahrer (wir informierten) ist am Dienstagabend an den Folgen der erlittenen Unfallverletzungen im Krankenhaus verstorben. Bei einem Überholvorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW, worauf der Motorradfahrer stürzte. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.



