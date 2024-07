POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der BAB 20

Rostock (ots) -



Am 23.07.2024 gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 in

Fahrtrichtung Lübeck, zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und

Schönberg, ein Verkehrsunfall.



Der 48-jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Passat kam bei

Starkregen aus derzeit noch unbekannter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen.



Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Der

Fahrzeugführer wurde zur Begutachtung seiner Verletzungen ins

Krankenhaus nach Wismar verbracht. Die Autobahn war für ca. 30

Minuten halbseitig gesperrt.



