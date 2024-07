Vermisster 64-Jähriger in Neubrandenburg

Details anzeigen Bild des Gesuchten 64-Jährigen Bild des Gesuchten 64-Jährigen

Seit dem 23.07.2024 gegen 11:30 Uhr wird in Neubrandenburg der 64-jährige Dieter Massierer aus Mildenitz vermisst. Der Gesuchte befand sich zusammen mit seiner Betreuerin zur ärztlichen Behandlung im „Ärztehaus“ in Neubrandenburg in der Straße „An der Marienkirche“. Nach der Behandlung musste die Betreuerin den Gesuchten mal kurz allein lassen. Als sie zu ihm zurückkam musste sie feststellen, dass er sich in unbekannter Richtung entfernt hat. Der Gesuchte ist Orientierungslos und benötigt ärztliche Hilfe. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass er ca. 170 cm groß ist, von normaler Statur und schütteres kurzes braunes Haar hat. Er trägt ein schwarzes T-Shirt, ein schwarz-rot kariertes Flanelhemd und eine kakifarbene Hose. Er führt einen lila Stoffbeutel bei sich und ist an Unterarmen und Hals tätowiert.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~