POL-LWL: Ungenügende Ladungssicherung führt zu Verkehrsunfall auf der BAB 24

Durch ein von der Ladefläche eines LKW heruntergefallenes Rad auf der BAB 24 ist am Montagnachmittag ein dahinterfahrender PKW stark beschädigt worden. Nach Aussagen des 52-jährigen LKW-Fahrers soll das Rad auf der offenen Ladefläche des LKW mit einem Spanngurt gesichert gewesen sein. Während der Fahrt habe sich das Rad aus der Sicherung gelöst und fiel auf die Fahrbahn. In Folge dessen kam es auf Höhe der Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin zum Zusammenstoß mit einem dahinterfahrenden PKW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein Bußgeldverfahren gegen den LKW-Fahrer eingeleitet.



