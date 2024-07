POL-GÜ: 90.000 Euro Sachschaden nach schwerem Verkehrsunfall auf der L12 in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -



Am Vormittag des 23.04.2024, ca. 10:30 Uhr, ereignete sich auf der L12 in Bad Doberan ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Volvo, bei dem der Fahrer des PKW leicht verletzt worden ist.



Wie dem eingeleiteten Verfahren der Verkehrsunfallermittlung zu entnehmen ist, kann der Verkehrsunfallhergang zunächst nur grob skizziert werden. Laut vorliegender Angaben sei der 25-jährige, deutsche Fahrer des Volvo in Fahrtrichtung Kühlungsborn unterwegs gewesen. In etwa auf Höhe des Biesenbrower Weges wäre er dann aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links von den Fahrbahn abgekommen. Hier soll der PKW einen Straßenbaum überfahren haben und im Weiteren über die L12 nach rechts in den Straßengraben geraten sein. Das Fahrzeug kollidierte mit einem weiteren Straßenbaum, der auf die Fahrbahn stürzte.

Der aus Aachen stammende Fahrzeugführer konnte mit leichten Verletzungen in Form von Schürfwunden aus dem Fahrzeug befreit und im Krankenhaus Bad Doberan medizinisch versorgt werden.



Zur Realisierung der Verkehrsunfallaufnahme sowie auch der Bergung des Fahrzeugs und der Beseitigung der Bäume musste die L12 temporär gesperrt und die Verkehr umgeleitet werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden mit mindestens 90.000 Euro beziffert.



Die Kriminalpolizei Bad Doberan übernimmt die weiterführenden Verkehrsunfallermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell