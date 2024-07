POL-HRO: Kriminalpolizei Rostock sucht Zeugen nach versuchtem Raubdelikt in Rostock Schmarl

Rostock (ots) -



Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger soll am vergangenen Montagmorgen einen 37-jährigen Mann im Stephan-Jantzen-Ring angegriffen und ihn dabei verletzt haben.



Nach ersten Erkenntnissen verließ der Geschädigte am gestrigen Morgen, gegen 05:50 Uhr, sein Wohnhaus im Stephan-Jantzen-Ring. Vor der Hausnummer 35 soll der 37-jährige Rostocker von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen und um ein Feuerzeug gebeten worden sein. Im Anschluss der Übergabe habe der unbekannte Tatverdächte plötzlich die Herausgabe des Mobiltelefons des Geschädigten verlangt. Als der Geschädigte dies verneinte, soll der Unbekannte ihn mehrfach geschlagen haben. Im Anschluss soll er sich ohne Beute entfernt haben. Eine Zeugin fand den leicht verletzten Geschädigten und informierte die Rostocker Polizei. Der 37- Jährige wurde mittels eines Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht. Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.



Der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:



- Männlich, circa 185 cm, schlank

- Circa 40 Jahre alt

- Dunkle kurze Haare, kein Bart

- Bekleidung: helle Hose, dunkles T-Shirt, dunkle Cappy



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, welche zur Aufklärung der Straftat hilfreich sein könnten. Wer hat zwischen 05.30 Uhr und 06:30 Uhr im Stephan-Jantzen-Ring den Vorfall beobachten können oder kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstraße 54, in 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916 -1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



