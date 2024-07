POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 110 zwischen Pinnow und Johannishof mit zwei Leichtverletzten

Anklam (ots) -



Heute Morgen (23.07.2024) gegen 07:10 Uhr kam es auf der B 110 zwischen Pinnow und Johannishof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.



Der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw Mercedes-Benz befuhr die B 110 aus Richtung Usedom kommend in Richtung Anklam. Der 45-jährige deutsche Fahrzeugführer des Transporters Mercedes-Benz Sprinter mit Anhänger befuhr die B 110 aus der entgegengesetzten Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 58-Jährige mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr ab und stieß dabei frontal mit dem Transporter zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 45-jährige Fahrzeugführer des Transporters wurde ins Krankenhaus nach Anklam verbracht, der 58-jährige Fahrzeugführer des Pkw begab sich eigenständig in medizinische Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro.



Infolge des Unfalls kam es außerdem zum Auslaufen von Betriebsstoffen. Durch vorbeifahrende Autos wurde das ausgelaufene Öl auf der Fahrbahn verteilt, sodass eine etwa 1 km lange Ölspur entstand. Zur Unterstützung bei der Straßenreinigung kam die Freiwillige Feuerwehr Murchin zum Einsatz. Die Fahrbahn blieb zur Unfallaufnahme, Bergung sowie Straßenreinigung ca. 3 ½ Stunden voll gesperrt. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten noch, weshalb der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet wird.



