POL-LWL: Sachbeschädigung an Goldberger Kirche

Goldberg (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag eine Tür der Kirche in Goldberg beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt über eine gewaltsam geöffnete Tür und hielten sich folglich im Inneren der Kirche auf. Dort sollen sie unter anderem die Orgel eingeschalten, Fenster geöffnet und an einem Schaltkasten hantiert haben. Ein Stehlschaden ist bislang nicht bekannt, allerdings beläuft sich der Sachschaden an der Tür auf etwa 200 Euro. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat, die sich zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 08:30 Uhr ereignet haben soll, nimmt die Polizei in Plau am See (038735-8370) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell