POL-HST: Körperliche Auseinandersetzung vor Bar in Stralsunder Altstadt

Am 20. Juli 2024 gegen 2:50 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar in der Stralsunder Altstadt (Heilgeiststraße).



Drei bislang unbekannte Tatverdächtige schlugen und traten auf einen 23-Jährigen und einen 37-Jährigen (beide deutsch) ein.



Laut Zeugenaussagen kam es mutmaßlich zu Tritten mit dem Fuß gegen den Kopf des 23-jährigen, obwohl er am Boden lag. Er wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die nicht weiter medizinisch behandelt werden mussten.



Zwei unbekannte Tatverdächtige entfernten sich Richtung Wasserstraße und konnten wie folgt beschrieben werden:



- männlich, mitteleuropäischer Phänotyp,

- kräftige Statur, kurze Haare,

- ein Mann mit weißem T-Shirt, ein Mann mit schwarzem T-Shirt, ein

T-Shirt davon mit Security-Aufschrift.



Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



