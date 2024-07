POL-GÜ: 5000 Euro Schaden nach Einbruch in Hausmeisterbetrieb in Heiligendamm

Güstrow (ots) -



Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt, nachdem vermeintlich im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum eines Hausmeisterbetriebes in Heiligendamm eingedrungen sein und diverse Werkzeuge entwendet haben sollen.



Am Morgen des 22.07.2024 erhielt die Polizei Kenntnis von dem Sachverhalt, als ein 49-jähriger Angestellter der Firma gegen 07.00 Uhr vor Ort war und nach eigenen Angaben festgestellt hat, dass das an der Tür des Lagerraumes angebrachte Sicherungsschloss gewaltsam geöffnet wurde. Wie dem aktuellen Ermittlungsstand zu entnehmen ist, hatten es die Täter scheinbar auf Werkzeuge abgesehen.



Laut Angaben der geschädigten Firma seien mindestens sechs Geräte im Wert von mindestens 5000 Euro entwendet worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell