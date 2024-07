POL-HRO: Ball rollt auf die Straße: Kind bei Unfall in Evershagen verletzt

Rostock (ots) -



Nach einem Unfall im Martin-Andersen-Nexö Ring ist am gestrigen Montagabend ein 8-jähriges Kind schwer verletzt worden.



Gegen 18:45 Uhr kam es in Höhe der Hausnummer 03 zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kind und einem Pkw. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die 49-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ford Focus den Martin-Andersen-Nexö-Ring in Richtung Carl-von-Linné-Straße als plötzlich ein Ball auf die Straße rollte. Unmittelbar danach, so die ersten Erkenntnisse, lief der Junge zwischen zwei parkenden Autos ebenfalls auf die Straße, um seinen Ball zu holen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Bremsung kollidierte die Fahrzeugführerin mit dem 8-Jährigen.



Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Klinikum verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



