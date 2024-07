POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung vor Rostocker Obdachlosenunterkunft

Rostock (ots) -



Vor einer Obdachlosenunterkunft in der Rostocker Stadtmitte ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung am heuten Dienstagmorgen ein Mann leicht verletzt worden.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 4 Uhr vor der Unterkunft zu Streitigkeiten zwischen zwei polnischen Staatsbürgern (beide 32 Jahre alt). Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige den Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Der 32-jährige Geschädigte erlitt oberflächliche Verletzungen im Halsbereich. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte durch die Beamten aber im Umfeld gestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Tathergang übernommen. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell