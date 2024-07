POL-NB: Nach Pfiffen startet Prügelattacke

Neubrandenburg (ots) -



Tatort Woldegker Straße: Am Sonnabend gegen 23:40 Uhr sollen zwei dunkelhäutige Männer zwei jungen Frauen auffällig hinterhergepfiffen haben. Ein 27-jähriger Deutscher hatte die Szene mitbekommen und soll die Männer aufgefordert haben, das zu unterlassen.



Die zwei Männer sind sofort aggressiv auf den Mann losgegangen - erst verbal und dann körperlich. Nach aktuellen Erkenntnissen haben sie ihn unter anderem mit Steinen und Stöckern geschlagen und getreten und ihm dabei mehrere Verletzungen zugefügt. Einer soll immer wieder "I kill you" gerufen haben.



Ein Zeuge wurde durch das Geschrei auf den Fall aufmerksam und rief die Polizei. Ein Teil der Einsatzkräfte fand den verletzten jungen Mann. Er wurde von Rettungssanitätern vor Ort behandelt.



Sowohl er als auch der Zeuge konnten eine Beschreibung von den zwei Tatverdächtigen abgeben. Weitere Einsatzkräfte suchten die Gegend ab und stellten auf Höhe des Friedrich-Engels-Rings, Ecke Woldegker Straße, einen Mann fest, auf den eine der Beschreibungen passte.



Er konnte als 36-jähriger Eritreer identifiziert werden. Er gilt in dieser Sache als einer der Tatverdächtigen. Die Kripo hat die Ermittlungen gegen ihn wegen Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen.



Nach dem Mittäter wird derzeit gesucht: Er wird als dunkelhäutig (afrikanischer Phänotyp) beschrieben und soll dunkle Kleidung und eine weiße Kopfbedeckung getragen haben.



Sachdienliche Hinweise zu der Attacke am Sonnabend kurz vor Mitternacht in der Woldegker Straße auf Höhe der Hausnummer 30 oder zu dem gesuchten zweiten Tatverdächtigen können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 gerichtet werden oder schriftlich an die Onlinewache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de



