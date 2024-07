POL-NB: Die Taschen voller Diebesgut

Neubrandenburg (ots) -



Sonnabendfrüh gegen 01:50 Uhr war ein Neubrandenburger total blickig: Ihm kamen zwei Männer komisch vor, die in der Geschwister-Scholl-Straße mehrere Autotüren anfassten. Der Zeuge rief sofort die Polizei und gab dabei gleich eine gute Personenbeschreibung ab.



Mehrere Streifenwagen machten sich sofort auf die Suche. In der Neustrelitzer Straße wurden die beiden Verdächtigen entdeckt: Ein 24-jähriger Algerier und ein 22-jähriger Mauretanier. Beide sind polizeibekannt. Noch während der Maßnahmen versuchte einer sehr auffällig, Dinge in seiner Hose zu verstecken.



Die Männer wurden für weitere Maßnahmen zum Revier gebracht.

Bei beiden wurden in den Taschen der Kleidung sowie in einer Tragetasche mehrere vermeintlich gestohlene Gegenstände gefunden - darunter EC-Karten, Bargeld, Mitgliedsausweise und gestohlene Kleidung. Außerdem hatte einer der beiden Drogen - vermutlich Kokain - dabei.



Fast alle Gegenstände konnten bereits Geschädigten zugeordnet werden, die teils erst kurz vorher oder noch in der Nacht die Diebstähle angezeigt haben.



Nach den Maßnahmen der Polizei konnten beide das Revier wieder verlassen.



Die Ermittlungen der Kripo Neubrandenburg wegen des Vorwurfs des Diebstahls und des Besitzes von Betäubungsmitteln dauern an.



